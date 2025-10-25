Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHXH, BHYT? 25/10/2025 09:01

(PLO)- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 12 tháng trở lên và không thuộc các trường hợp không phải đóng BHXH, BHYT thì phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc.

Cho tôi hỏi, người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên có phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc?

BHXH TP.HCM trả lời:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHYT theo Nhóm do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam; trừ một số ngoại lệ.

Đó là trường hợp người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Theo Luật BHXH 2024, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động;

- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Như vậy, trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 12 tháng trở lên và không thuộc các trường hợp không phải đóng BHXH, BHYT nêu trên thì phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc.