Chuyển đổi số mạnh mẽ, chi phí để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH giảm xuống 11/10/2025 10:58

(PLO)- Theo Bộ Tài chính, cơ chế tài chính mới cho phép giảm chi phí chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm từ 0,65% xuống còn 0,54%, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 10-10, Tại Hội trường Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo phổ biến quy định mới về cơ chế tài chính và đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các điểm mới trong hai nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHXH năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Tài chính giới thiệu Nghị định 212/2025 quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm. Nội dung trọng tâm xoay quanh nguyên tắc đầu tư an toàn, hiệu quả, danh mục đầu tư an toàn, cơ chế quản lý rủi ro và trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và bền vững trong quản lý quỹ, củng cố niềm tin của người dân và người lao động.

Liên quan đến Nghị định số 233/2025 quy định về cơ chế tài chính của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đại diện Bộ Tài chính cho biết Nghị định mới đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện cơ chế thu – chi, công tác hạch toán, kiểm toán, quyết toán quỹ, cùng với việc tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình thực hiện.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, cơ chế tài chính mới cho phép giảm chi phí chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm từ 0,65% xuống còn 0,54%, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, nghị định bổ sung chi phí cho hoạt động tuyên truyền, phát triển người tham gia, xác minh người thụ hưởng và loại bỏ những khoản chi trùng lặp, không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, nghị định cũng làm rõ các nguyên tắc về tiền lương, chế độ đãi ngộ và chi thưởng theo Nghị quyết 89 và Nghị định 73/2024; quy định cụ thể việc sử dụng phần kinh phí tiết kiệm để tái đầu tư vào hiện đại hóa, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo Bộ Tài chính, hai nghị định trên được xây dựng trên nền tảng của Luật BHXH 2024, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật BHYT – là bước cụ thể hóa các Nghị quyết 28-NQ/TW và 42-NQ/TW của Trung ương. Việc ban hành cơ chế tài chính và đầu tư mới được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu quả, giúp ngành bảo hiểm xã hội chủ động hơn trong quản lý, điều hành và sử dụng nguồn lực tài chính.

Ông R. Mark Davis, Chuyên gia Tài chính Cấp cao thuộc Ban Tài chính, Năng lực Cạnh tranh & Đổi mới Toàn cầu, Ngân hàng Thế giới.

Phát biểu kết thúc hội thảo, đại diện Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai Luật BHXH 2024 một cách thống nhất, hiệu quả và minh bạch, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và người lao động.