Cảnh báo Giấy mời giả mạo BHXH TP.HCM 08/10/2025 20:34

BHXH TP.HCM phát thông tin cảnh báo: Hiện nay, xuất hiện một số “Giấy mời”, “Thông báo”, “Quyết định” giả mạo có hình thức, con dấu và chữ ký tương tự văn bản của cơ quan BHXH.

Theo đó, BHXH cơ sở Hòa Hưng, TP.HCM phát hiện một “Giấy mời” giả mạo. Giấy tờ này sử dụng trái phép tên, logo và con dấu giả mạo BHXH TP.HCM , mời người dân đến làm việc và cung cấp thông tin cá nhân.

Giấy mời mạo danh cơ quan BHXH TP.HCM.

BHXH TP.HCM khẳng định không ban hành văn bản có nội dung như trên, cũng như không gửi “Giấy mời” đến người dân qua mạng xã hội, email hoặc các hình thức không chính thống.

Mọi thông tin mời làm việc, xác minh hồ sơ đều được gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo trực tiếp từ cơ quan BHXH và các cơ quan có thẩm quyền phối hợp.

BHXH TP.HCM đề nghị người dân lưu ý:

- Không cung cấp thông tin cá nhân (CMND/CCCD, số BHXH, mã OTP, tài khoản ngân hàng,...) cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào mạo danh BHXH.

- Kiểm tra tính xác thực của mọi văn bản, thông báo tại: Website chính thức: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn

+ Tổng đài BHXH Việt Nam: 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp BHXH cơ sở nơi cư trú.

- Báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH cơ sở nơi gần nhất nếu phát hiện hành vi nghi ngờ giả mạo.

BHXH TP.HCM cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Mong người dân nâng cao cảnh giác và chỉ tiếp nhận thông tin từ kênh chính thống của ngành BHXH.