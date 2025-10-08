Nghỉ việc đi khám bệnh vài tiếng, có được tính trợ cấp ốm đau? 08/10/2025 16:00

Tôi đi khám bệnh nghỉ 2-3 tiếng có được tính là nửa ngày để hưởng chế độ ốm đau hay bắt buộc phải nghỉ 4 tiếng mới được?

Bạn đọc Hientran...@gmail.com

Nghỉ không trọn nửa ngày vẫn được giải quyết trợ cấp ốm đau theo quy định. Ảnh: TRẦN MINH

BHXH TP.HCM trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 45 Luật BHXH năm 2024 quy định: Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày.

Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày; từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là một ngày.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp người lao động nghỉ việc từ 2-3 tiếng để đi khám bệnh thì thuộc trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày. Do đó, người lao động được tính là nửa ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày.