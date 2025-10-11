Hơn 400 phụ nữ khó khăn tại TP.HCM được trao tặng thẻ BHYT 11/10/2025 11:01

Mới đây, BHXH TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và trao tặng thẻ BHYT cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong chương trình, lãnh đạo các đơn vị đã trao tặng thẻ BHYT (có giá trị sử dụng trong 12 tháng) cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 560 triệu đồng.

Theo đó, BHXH TP.HCM đã trao tặng 304 thẻ BHYT, trị giá gần 390 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Chi nhánh TP.HCM trao tặng 100 thẻ, trị giá hơn 126 triệu đồng; Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ trao tặng 39 thẻ, trị giá 50 triệu đồng.

Toàn bộ số thẻ BHYT này sẽ được tích hợp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trên Ứng dụng Công dân số của TP.HCM, giúp hội viên phụ nữ thuận tiện quản lý và sử dụng khi khám chữa bệnh.

Thẻ BHYT được trao tặng đến hội viên phụ nữ.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, theo kết quả khảo sát từ cơ sở, thành phố hiện nay có hơn 3.000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thẻ BHYT, gặp nhiều trở ngại trong việc khám và điều trị bệnh.

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố đã phát động phong trào vận động xã hội hóa trao tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ vượt khó, với mong muốn giúp chị em được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm bớt nỗi lo về chi phí y tế.

Trong quá trình thực hiện, Hội luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là cơ quan BHXH TP.HCM đã cùng chung tay sẻ chia hướng về phụ nữ và trẻ em.

Ông Trần Dũng Hà - PGĐ BHXH TP.HCM trao bảng tượng trưng 304 thẻ BHYT cho bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM chia sẻ, 304 tấm thẻ BHYT do đơn vị trao tặng trị giá gần 390 triệu đồng, được đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của BHXH Thành phố.

Theo ông Hà, chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường niên của BHXH Thành phố. Mỗi cuốn sổ BHXH, mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng nhân ái – là nguồn động viên to lớn giúp bà con yên tâm chăm sóc sức khỏe, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người yếu thế. Đây cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động.

Ông Hà mong rằng món quà nhỏ nhưng đầy tình nghĩa sẽ góp phần giúp chị em phụ nữ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, an tâm lao động, ổn định cuộc sống.