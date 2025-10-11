Sắp tới, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua VNeID 11/10/2025 10:21

Mới đây, trang thông tin BHXH TP.HCM thông tin, trong thời gian tới, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các khoản hỗ trợ an sinh xã hội trực tuyến ngay trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 do Bộ Công an đề xuất, nhằm mở rộng tính năng và ứng dụng thực tế của nền tảng định danh số.

Theo dự thảo, Bộ Công an sẽ bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Tài khoản này đóng vai trò trung tâm, tích hợp thông tin của người thụ hưởng cùng các tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản thanh toán khác mà cá nhân lựa chọn. Mục tiêu là tạo điều kiện để các khoản chi trả từ Nhà nước được chuyển khoản nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Sắp tới, người dân có thể nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Không chỉ giới hạn đối tượng là người đang hưởng lương hưu, tài khoản này còn phục vụ mọi người dân nhận hỗ trợ tài chính từ cơ quan nhà nước. Các khoản chi trả như hưu trí hàng tháng, trợ cấp BHXH hoặc hỗ trợ an sinh trong trường hợp đặc biệt đều có thể được thực hiện trên cùng một nền tảng. Nhờ vậy, người dân có thể theo dõi, quản lý và nhận tiền dễ dàng chỉ với một ứng dụng duy nhất là VNeID.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Phần lớn trong số này vẫn nhận tiền trực tiếp tại điểm chi trả hoặc qua tài khoản ngân hàng. Riêng người cao tuổi, người bệnh, neo đơn hoặc không thể đi lại, ngành bưu điện vẫn thực hiện việc chi trả tận nhà.