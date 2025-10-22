Có Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, không gian mạng sẽ lành mạnh, văn minh hơn 22/10/2025 15:33

(PLO)- Để không gian mạng thực sự là nơi lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn, cần sự chung tay của cộng đồng trong việc xây dựng chuẩn mực ứng xử...

Sáng nay (22-10), tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Trong bối cảnh dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng đang được lấy ý kiến hoàn thiện, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm, góp ý và kỳ vọng về một môi trường mạng lành mạnh, văn minh và nhân văn hơn.

Để không gian mạng là nơi lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn. Ảnh minh họa: AI

Ủng hộ việc ban hành chuẩn mực ứng xử

Bạn đọc Quitran...gmail.com bình luận: “Chúng ta đang để không gian mạng phát triển quá nhanh nhưng thiếu người "giữ cổng’ về văn hóa. Bộ quy tắc ứng xử khi ban hành cần quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng, đơn vị quản lý nội dung và cả người nổi tiếng, vì họ là nhóm có sức ảnh hưởng mạnh nhất. Không thể để tồn tại vùng xám về chuẩn mực văn hóa trên mạng xã hội".

Bạn đọc Tai...@gmail.com bình luận: “Tôi thấy Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng rất cần thiết, nhất là với người trẻ, những người sống gần như song song giữa đời thật và mạng xã hội. Nếu mỗi người ý thức hơn khi bình luận, chia sẻ, mạng xã hội sẽ là nơi lan tỏa tri thức, chứ không phải là nơi tranh cãi, xúc phạm nhau".

“Cha mẹ rất cần một môi trường mạng an toàn cho con trẻ, tôi thật sự lo khi thấy nhiều nội dung độc hại, lời nói thô tục tràn lan trên mạng. Con cái chúng ta đang lớn lên trong môi trường ấy. Tôi ủng hộ việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa để các cháu được sống trong một không gian mạng lành mạnh, không bị đầu độc bởi những điều lệch lạc, thiếu kiểm soát", bạn đọc Hiennguyen...@gmail.com bày tỏ quan điểm.

Còn theo bạn đọc Nhathuong...@gmail.com: "Là người kinh doanh online, tôi thấy nhiều kênh livestream dùng ngôn từ phản cảm mà vẫn được theo dõi đông đảo. Bộ quy tắc cần có phần riêng hướng dẫn cho nhóm này – quy định rõ về ngôn ngữ, trang phục, cách thể hiện. Kinh doanh nhưng vẫn phải giữ chuẩn mực, vì đó là hình ảnh văn hóa Việt Nam trước công chúng".

Cần chiến dịch truyền thông dài hơi

“Thời chúng tôi, dạy con là dạy cả cách ăn nói. Giờ đây, thời đại số, văn hóa ứng xử cũng cần được dạy lại, nhưng trên mạng. Tôi mong Bộ quy tắc này sẽ không chỉ là văn bản mà còn trở thành tài liệu phổ biến trong nhà trường, cơ quan, để ai cũng biết cách nói năng, hành xử có văn hoá" - bạn đọc Thao...@gmail.com chia sẻ.

"Tôi mong Bộ quy tắc sẽ không mang tính cấm đoán, mà hướng đến khuyến khích lối sống tử tế, biết lắng nghe và phản biện có văn hóa. Ứng xử tử tế không chỉ là tránh xúc phạm người khác, mà còn là dám lên tiếng bảo vệ điều đúng đắn. Mỗi người dùng mạng cần được giáo dục để có ‘bản lĩnh văn hóa’ trước luồng thông tin xấu độc" - bạn đọc Mainguyen...@gmail.com bày tỏ quan điểm.

"Khi Bộ quy tắc ra đời, quan trọng là cách triển khai. Cần những chiến dịch truyền thông sinh động, có tính lan tỏa - ví dụ như biểu tượng người dùng văn hóa, hashtag tích cực, hay các chương trình giáo dục cộng đồng. Nếu làm tốt, Bộ quy tắc sẽ không chỉ đi vào đời sống mà còn trở thành thói quen ứng xử mới của người Việt" - bạn đọc Tuoi94...gmail.com bình luận.

“Không gian mạng đang định hình bản sắc số của người Việt. Nếu không kịp thời định hình nền tảng văn hóa, nhiều người trong đó có trẻ em dễ bị cuốn theo trào lưu lệch chuẩn. Bộ quy tắc này chính là bước đi văn hóa quan trọng để người Việt hiện diện văn minh, nhân bản hơn trên không gian mạng" - bạn đọc Huyhuynh...@gmail.com chia sẻ.

Từ những chia sẻ trên, có thể thấy bạn đọc đồng thuận và kỳ vọng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng sớm được hoàn thiện, trở thành kim chỉ nam để mỗi cá nhân khi tham gia môi trường mạng đều ý thức hơn trong lời nói, hành vi, góp phần xây dựng một không gian mạng Việt Nam văn minh, tích cực và nhân văn.