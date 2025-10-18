Dân quân tự vệ không tham gia BHYT có được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh? 18/10/2025 14:53

(PLO)- Dân quân tự vệ không có BHYT vẫn được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn theo quy định.

Nhiều người là dân quân tự vệ thắc mắc nếu không tham gia BHYT thì khi ốm đau hoặc bị tai nạn có được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh?

Dân quân tự vệ không có BHYT vẫn được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn theo quy định. Ảnh: THUẬN VĂN

BHXH TP.HCM trả lời:

Theo Nghị định 72/2020 (quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ); Nghị định 220/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp) thì dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động, huy động hoặc làm nhiệm vụ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y theo quy định.

Thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho dân quân tự vệ không tham gia BHYT nếu ốm đau, tai nạn, bị thương, người đủ điều kiện cần thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính, môi trường điện tử: Đơn đề nghị thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân; Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện cho cơ quan quân sự địa phương. Dân quân thuộc đơn vị Dân quân tự vệ của cấp nào tổ chức thì gửi đơn cho cơ quan quân sự địa phương cấp đó; trường hợp không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan quân sự địa phương phải có văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ quan quân sự địa phương lập 1 bộ hồ sơ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân.

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã.

Sau 13 ngày, kết quả thực hiện thủ tục hành chính là Quyết định Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh. Mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho Dân quân tự vệ như mức hưởng BHYT cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Trong thời gian điều trị nội trú được bảo đảm tiền ăn bệnh lý.

Trường hợp Dân quân tự vệ đang điều trị nội trú, nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu hết 15 ngày bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được thanh toán 100% tiền khám, chữa bệnh.

Lưu ý, việc thực hiện thủ tục thanh toán chi phí KCB cho dân quân tự vệ không tham gia BHYT nếu ốm đau, tai nạn, bị thương sẽ không mất lệ phí.

Dân quân tự vệ không được khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi: Cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân hoặc tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực hiện nhiệm vụ hoặc tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật.