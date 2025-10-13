Đổi nơi khám BHYT: Ở đâu, có tốn phí không? 13/10/2025 15:41

(PLO)- Người dân có thể dễ dàng đổi nơi khám BHYT mà không tốn phí, đảm bảo quyền lợi và thực hiện nhanh chóng theo quy định.

Theo Luật BHYT (sửa đổi năm 2024), người tham gia BHYT có thêm quyền lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định.

BHXH TP.HCM ghi nhận và giải đáp những câu hỏi thường gặp, giúp người dân hiểu rõ quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện cũng như những lưu ý quan trọng khi đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và tăng cường tính minh bạch trong thực thi chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM.

Bạn đọc Minhnguyen...@gmail.com hỏi: Người dân có thể đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu ở đâu và khi nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 của Luật BHYT (sửa đổi năm 2024), người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Theo Điều 26 Luật BHYT (sửa đổi năm 2024) và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 01-01-2025 của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Ảnh: TRẦN MINH

Bạn đọc Maitran...@gmail.com hỏi: Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có được thực hiện thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu không?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM trả lời:

Hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT. Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (HGĐ) chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới BHYT HGĐ, gia hạn thẻ BHYT HGĐ hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện.

Do đó, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa BHYT bệnh ban đầu, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bạn đọc Thuannguyen...@gmail.com hỏi: Người dân có phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám chữa BHYT bệnh ban đầu không?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM trả lời:

Điều 44 Luật BHYT (sửa đổi năm 2024) và Điều 8 Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế, quy định cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia.

Đây là thủ tục hành chính được cơ quan BHXH thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi.

BHXH Thành phố liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.