Thanh lọc nội dung xấu độc trên không gian mạng 10/10/2025 18:14

(PLO)- Theo ông Lê Quang Tự Do, chúng ta đã đấu tranh với các nền tảng, yêu cầu họ phải chặn gỡ tin xấu độc, góp phần thanh lọc nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Chiều 10-10, tại Họp báo thường kỳ quý III năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - đã bày tỏ quan điểm về những phim ngắn, web-drama đề tài "Tổng tài" xuất hiện với mật độ dày đặc trên mạng xã hội.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL luôn có chủ trương xây dựng không gian mạng an toàn hữu ích, lành mạnh cho người dân sử dụng.

"Nếu bất kỳ nội dung nào ảnh hưởng đến đến nhận thức, đạo đức, lối sống của người dân và đặc biệt của giới trẻ thì chúng tôi sẽ xem xét xử lý ngay. Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể như thế này thì cần sự đánh giá kỹ lưỡng hơn"- ông Tự Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, các web-drama, nội dung phim ngắn trên mạng xã hội được xem xét, xử lý nội dung theo Nghị định 147. Tuy nhiên, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này.

"Phải xem xét nội dung đó có tiêu cực, truyền tải tư tưởng sai lệch, có hở hang, ảnh hưởng đến thiếu nhi hay mê tín dị đoan... hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay đối với nội dung đó. Tuy nhiên, không thể chặn gỡ cả một chủ đề mà phải theo từng nội dung cụ thể của web-drama, phim ngắn đó"- ông Tự Do nhận định.

Ông Lê Quang Tự Do nói thêm, từ năm 2017, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có lực lượng chuyên trách để rà quét, phát hiện, chặn các nội dung vi phạm pháp luật, tin giả, tin xấu, độc, sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân…. Cục làm việc này căn cứ theo Nghị định 72/2013 và Nghị định 147/2024 về quản lý internet và nội dung thông tin trên mạng.

"Chúng tôi sử dụng cả người và các công cụ kỹ thuật để rà quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới như Youtube, Facebook để chặn, gỡ thông tin, hình ảnh, clip... trong vòng 24 tiếng"- ông Tự Do khẳng định.

Trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ kịp thời của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử luôn đạt tỉ lệ 90% trở lên.

Bên cạnh đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng triển khai chiến dịch chặn, gỡ các trang, kênh, tin tức trên các nền tảng xuyên biên giới chỉ phục vụ cho việc tung tin giả.

Ông Lê Quang Tự Do cũng nêu thực trạng nhức nhối trên Youtube, TikTok có nhiều kênh sử dụng các thuật toán AI để làm ra các nội dung sai lệch hoặc thậm chí chống phá. "Trước đây chúng ta rất khó khăn trong việc chặn gỡ các kênh nội dung chống phá, tung tin như thế này, nhưng hiện nay chúng tôi đã đấu tranh với các nền tảng yêu cầu họ phải chặn gỡ, góp phần thanh lọc nội dung xấu độc trên không gian mạng, chống lại tin giả”- ông Lê Quang Tự Do nói.

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Điện ảnh và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng nhắc đến vụ việc "đường lưỡi bò" xuất hiện trong phim truyền hình Trung Quốc Hãy để tôi tỏa sáng.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, tập 16 (chứa hình ảnh "đường lưỡi bò") chưa được phát sóng tại Việt Nam mà mới chỉ phát hành ở Trung Quốc. Hình ảnh này đã bị cắt bỏ trong tập 16 lên lịch phát sóng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hai Cục đều thống nhất gỡ bỏ, không phát sóng bất kỳ tác phẩm nào có hình ảnh "đường lưỡi bò" dù đã cắt bỏ khi phát sóng tại Việt Nam.