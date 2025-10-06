Lập Đoàn kiểm tra về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng 06/10/2025 15:03

(PLO)- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Ngày 6-10, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 3546/QĐ – BVHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Ảnh: AI.

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng gồm: Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh làm Trưởng đoàn cùng với các thành viên khác.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ban hành kèm theo Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 3-10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Trưởng đoàn kiểm tra phân công thành viên và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của Trưởng đoàn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.