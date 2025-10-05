Danh sách các dự án nhà ở tại TP.HCM được phép bán cho người nước ngoài

Mới đây, UBND TPHCM vừa công bố danh sách 23 dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đây là lần thứ ba trong năm 2025 TP.HCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
Đợt đầu tiên TP.HCM công bố là vào ngày 30-6, với danh mục 17 dự án đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Đợt thứ hai được công bố vào tháng 8 vừa qua. Trong đợt này thành phố đã cho phép 48 dự án được mở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Theo đó tính đến nay, TP.HCM có tổng số 88 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.
Các dự án này nằm trên địa bàn các phường/xã Bình Trưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Hưng, An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Long Trường, Dĩ An, Nhà Bè,…
Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Luật Nhà ở 2023 bao gồm:
- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (tổ chức nước ngoài);
- Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
Các dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài gồm:
Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công Ty TNHH Bất Động Sản Ladona làm chủ đầu tư; Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư.
Các lô Lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, Quận 7 cũ (nay thuộc phường Tân Mỹ) do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư; Chung cư Căn hộ City Garden do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Dragon Village do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư.
Phân khu số 15A2 và Phân khu 15B thuộc Khu cao ốc phức hợp Phú Long làm chủ đầu tư; Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư.
Ba dự án thuộc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, gồm dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 ở phường Hiệp Bình.
Dự án Chung cư cao tầng Vạn Xuân (phường Linh Xuân) do Công ty CP Vạn Xuân Bình Dương làm chủ đầu tư. Khu phức hợp Sóng Việt (phường An Khánh) do Công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư....
Bạn đọc vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây 17-du-an_dot-1.pdf, 48-du-an_dot-2.pdf, 23-du-an_dot-3.pdf.