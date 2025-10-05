Danh sách các dự án nhà ở tại TP.HCM được phép bán cho người nước ngoài 05/10/2025 09:53

(PLO)- Tính đến nay, TP.HCM có tổng số 88 dự án nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Mới đây, UBND TPHCM vừa công bố danh sách 23 dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đây là lần thứ ba trong năm 2025 TP.HCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Đợt đầu tiên TP.HCM công bố là vào ngày 30-6, với danh mục 17 dự án đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đợt thứ hai được công bố vào tháng 8 vừa qua. Trong đợt này thành phố đã cho phép 48 dự án được mở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo đó tính đến nay, TP.HCM có tổng số 88 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Một trong những dự án mở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Các dự án này nằm trên địa bàn các phường/xã Bình Trưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Hưng, An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Long Trường, Dĩ An, Nhà Bè,…

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Luật Nhà ở 2023 bao gồm:

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (tổ chức nước ngoài);

- Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.