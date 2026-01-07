Bổ sung ba trường hợp thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu từ 1-7-2026 07/01/2026 18:05

(PLO)- Từ 1-7-2026, thêm 3 trường hợp hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng.

Từ 1-7-2026, các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ bổ sung thêm 03 trường hợp mới theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025.

Quy định này nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, bảo đảm thống nhất thông tin, ngăn ngừa việc lợi dụng hộ chiếu còn hiệu lực để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Hiện nay, các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu được quy định tại Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cụ thể gồm:

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định như:

+ Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh.

+ Làm giả, sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh, nhập cảnh hoặc đi lại, cư trú ở nước ngoài.

+ Tặng, cho, mua, bán, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ xuất nhập cảnh; hủy hoại, tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh.

+ Sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước.

+ Lợi dụng xuất cảnh, nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

+ Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định.

+ Cản trở, chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, theo khoản 9 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025, pháp luật bổ sung thêm 3 trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, gồm:

- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.

- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.

- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.