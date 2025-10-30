Thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu còn dùng được không? 30/10/2025 05:30

(PLO)- Sau khi thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu phổ thông sẽ bị thu hồi và không còn giá trị sử dụng theo quy định pháp luật.

Trang Facebook của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội mới đây đăng tải thông tin giải đáp thắc mắc: “Sau khi thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu còn giá trị sử dụng hay không?”.

Cơ quan này khẳng định: Không. Cụ thể, Khi công dân được thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu phổ thông sẽ bị thu hồi và hủy giá trị sử dụng theo quy định tại Điều 27, 29 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019.

Thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu còn dùng được không? Ảnh: MINH HOÀNG

Các trường hợp bị thu hồi, hủy hộ chiếu:

1. Được thôi quốc tịch Việt Nam.

2. Bị tước hoặc hủy bỏ quốc tịch Việt Nam.

3. Hộ chiếu bị mất.

4. Không còn thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao/công vụ.

Về quy trình xử lý, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội cho hay, trong 30 ngày từ ngày có quyết định thôi quốc tịch:

- Bộ Tư pháp thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc đại sứ quán.

- Trong 03 ngày làm việc sau đó, cơ quan chức năng sẽ thu hồi và hủy giá trị hộ chiếu.

Ví dụ: Anh A sinh tại Việt Nam, sau nhập quốc tịch Pháp. Sau khi được Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam của anh A không còn giá trị, không thể sử dụng để xuất/nhập cảnh.