Giấy phép lái xe quốc tế có được dùng tại Việt Nam không? 26/09/2025 05:32

(PLO)- Nếu chỉ dùng giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam mà không đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam, người điều khiển phương tiện vẫn bị xử phạt với lỗi “giấy phép lái xe không hợp lệ”.

Tôi có giấy phép lái xe quốc tế (IDP) theo Công ước 1968. Đây là giấy phép lái xe quốc tế được cấp dựa trên Công ước Vienna năm 1968 về Giao thông đường bộ, cho phép người sở hữu được điều khiển phương tiện hợp pháp tại các quốc gia tham gia công ước, mà không cần thi sát hạch lại bằng lái.

Xin hỏi, IDP có được phép sử dụng để lái xe tại Việt Nam không? Nếu không thì tôi phải làm thủ tục gì để đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam?

Bạn đọc David Lê (Hoa Kỳ)

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết nhiều người lầm tưởng có thể sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (IDP) để lái xe tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM

Tuy nhiên, khoản 5 Điều 3 Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế có giải thích “Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe có tên tiếng Anh là International Driving Permit, sau đây gọi tắt là IDP”.

Đồng thời, Điều 29 Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định IDP do Việt Nam cấp theo Công ước 1968 không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều này có nghĩa, nếu chỉ dùng IDP mà không đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam, người điều khiển phương tiện vẫn bị xử phạt với lỗi “giấy phép lái xe không hợp lệ”. IDP chỉ được công nhận tại các quốc gia có tham gia điều ước quốc tế liên quan và không thay thế giấy phép lái xe Việt Nam khi lưu thông trong nước.

Nếu điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW, có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển thì sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng (điểm c khoản 7 Điều 18 Nghị định 168/2024).

Nếu điều khiển xe ô tô có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Giao thông đường bộ năm 1968 nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với loại xe được phép điều khiển thì sẽ bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng (điểm b khoản 8 Điều 18 Nghị định 168/2024).

Theo khoản 1 Điều 24 Thông tư 12/2025/TT-BCA (quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế) thì những đối tượng sau có thể đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam:

- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng và có một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang hạng giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

- Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam được xét đổi sang hạng giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

- Không đổi giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài quá thời hạn sử dụng, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ thông tin để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp; người Việt Nam có giấy phép lái xe nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 03 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp giấy phép lái xe.