Bộ Tư pháp cho ý kiến quy định về thời hiệu khởi kiện, đặt tên con tại Bộ luật Dân sự 20/10/2025 15:18

(PLO)- Bộ Tư pháp cho ý kiến đối với các phản ánh liên quan đến quy định về thời hiệu khởi kiện, quyền có họ tên trong quá trình đặt tên khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài.

Mới đây, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời Sở Tư pháp các tỉnh và các tổ chức đã có những phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật, liên quan đến Bộ luật Dân sự.

Đặt tên tiếng Việt để giữ gìn bản sắc văn hóa

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh phản ánh: Khoản 3 Điều 26 BLDS 2015 quy định tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Trong khi đó, điểm đ khoản 1 Điều 28 BLDS cũng quy định: Cá nhân có quyền thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.

Quy định tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam là để đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: CHÂU ANH

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh cho rằng quy định nêu trên là không thống nhất giữa quy định của hai điều luật trong trường hợp vợ hoặc chồng đề nghị thay đổi thành tên nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân.

Cũng liên quan đến quyền có họ tên quy định tại khoản 3 Điều 26 BLDS, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá phản ánh đối với những trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, mặc dù cha mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em nhưng do trẻ em có một bên cha hoặc mẹ là người nước ngoài nên ngoài việc lựa chọn theo họ cha hoặc họ mẹ thì cha mẹ trẻ thường muốn trẻ có tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài, ví dụ như các tên: Trân John, Lê Anna.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho biết quy định tại khoản 3 Điều 26 BLDS không mâu thuẫn với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 BLDS. Bởi lẽ, khoản 3 Điều 26 BLDS quy định về quyền đặt tên của công dân Việt Nam, còn điểm đ khoản 1 Điều 28 BLDS quy định về quyền thay đổi tên của công dân Việt Nam trong trường hợp có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài.

Điểm đ khoản 1 Điều 28 BLDS chỉ áp dụng đối với trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân.

Về vấn đề đặt tên khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp cho biết quy định tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam trong BLDS đã được Quốc hội thảo luận và lựa chọn để đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp sẽ ghi nhận và sẽ nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện pháp luật dân sự.

Kiến nghị thống nhất về thời hiệu khởi kiện

Điều 429 BLDS quy định về thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Tuy nhiên, theo Công ty Luật B. phản ánh thì quy định về thời hiệu khởi kiện còn có sự chồng chéo và khác biệt giữa BLDS, Luật Trọng tài Thương mại và các văn bản pháp luật khác. Công ty Luật này kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện và quy định rõ về các trường hợp/nguyên tắc ưu tiên áp dụng thời hiệu khởi kiện tại các bộ luật, luật để tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật liên quan.

Công ty này dẫn chứng, Điều 429 BLDS quy định thời hiệu khởi kiện để giải quyết tranh chấp về hợp đồng là 3 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Tuy nhiên Điều 33 Luật Trọng tài thương mại và Điều 319 Luật Thương mại lại quy định thời hiệu khởi kiện các tranh chấp thương mại/ thời hiệu để giải quyết theo thủ tục trọng tài là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp cho biết sẽ phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công Thương trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Luật Thương mại năm 2005 theo hướng bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thực hiện thống nhất theo quy định tại Điều 429 BLDS 2015.