Trước nạn hàng giả, người tiêu dùng đòi 'giấy khai sinh' cho sản phẩm online 15/08/2025 19:43

(PLO)- Trước cơn bão thông tin về sữa giả vừa qua, một công ty sữa lớn của Việt Nam đã có một bước đi sáng suốt. Họ tung ra chiến dịch cấp “giấy khai sinh” cho từng hộp sữa.

Tại hội thảo “Cập nhật xu hướng Thương mại điện tử 2025” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức ngày 15-8 tại TP.HCM, các chuyên gia đã đưa ra dự báo thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam được sẽ bùng nổ.

Tuy nhiên, sau hàng loạt bê bối về hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng không còn dễ dãi, mà yêu cầu khắt khe về nguồn gốc xuất xứ, buộc doanh nghiệp phải minh bạch nếu muốn tồn tại.

Người tiêu dùng thông thái và sự cáo chung của hàng "xách tay"

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích thị trường công ty YouNet ECI, dự báo của YouNET ECI thị trường TMĐT Việt Nam sẽ đạt quy mô 49,9 tỉ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép lên đến 35% mỗi năm.

Dù chỉ đóng góp gần 7% tổng mức bán lẻ trong nửa đầu năm 2025, TMĐT đã khẳng định vị thế là kênh mua sắm được ưa chuộng, đặc biệt là với nhóm người dùng chính là Gen Z và Millennials. Đáng chú ý, 70% người mua sắm trực tuyến ít nhất một lần trong tuần là gen Z.

Theo chuyên gia marketing bà Trần Nguyễn An Ninh, TMĐT phát triển mạnh mẽ như “Thánh Gióng” và hành vi người tiêu dùng đã thay đổi chóng mặt.

“Thời của hàng “xách tay” không rõ nguồn gốc đã qua. Người tiêu dùng giờ đây lý trí và thông thái hơn rất nhiều. Yếu tố nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã trở thành tiêu chí hàng đầu khi họ quyết định 'xuống tiền', đặc biệt là trên không gian mạng”-bà An Ninh nói.

Theo bà, sự thay đổi này bị tác động mạnh mẽ bởi hàng loạt vụ việc gây rúng động dư luận.

Từ vụ kẹo Kera sử dụng người có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm có chứng nhận một đường, chất lượng một nẻo, đến việc cơ quan chức năng phanh phui các đường dây sản xuất sữa giả, thực phẩm chức năng giả…tất cả đã khiến người tiêu dùng hoang mang và mất niềm tin.

Hệ quả tất yếu là họ chỉ còn tin tưởng và lựa chọn những gian hàng chính hãng- nơi doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về sản phẩm của mình.

Chuyên gia YouNet ECI chia sẻ thông tin tại hội thảo

Giấy khai sinh' - Tấm vé thông hành sống còn

Trong bối cảnh đó, việc chứng minh nguồn gốc sản phẩm đã trở thành câu chuyện chủ đạo, quyết định sự sống còn của các thương hiệu trên sàn TMĐT.

Bà An Ninh dẫn chứng một trường hợp điển hình. Trước cơn bão thông tin về sữa giả, một công ty sữa lớn của Việt Nam đã có một bước đi sáng suốt. Họ tung ra chiến dịch cấp “giấy khai sinh” cho từng hộp sữa.

Chỉ cần quét mã QR, người tiêu dùng có thể truy xuất toàn bộ thông tin: hộp sữa được đóng gói tại nhà máy nào, đạt tiêu chuẩn gì, thậm chí nguồn sữa được lấy từ trang trại nào. Công ty này còn cam kết nhận lại sản phẩm nếu khách hàng không tìm thấy “giấy khai sinh” khi quét mã.

“Đây là một nước cờ khôn ngoan, đánh trúng vào mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng hiện tại”- bà An Ninh phân tích.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng, việc sở hữu các chứng nhận uy tín như OCOP, ISO, USDA, Halal… sẽ là “tấm vé thông hành” quan trọng bậc nhất để doanh nghiệp tiếp cận và chinh phục người tiêu dùng.

Lời khuyên được đưa ra cho các doanh nghiệp lớn là không thể đứng ngoài cuộc. "Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc “dọn” lên gian hàng chính hãng trên các sàn TMĐT. Đó là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để kết nối trực tiếp và xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng”- bà An Ninh kết luận.