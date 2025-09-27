Người mẹ trong vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Trung Mỹ Tây khai gì 27/09/2025 19:59

(PLO)- Sau khi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây, công an đã làm rõ người mẹ có liên quan và đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của người này.

Ngày 27-9, Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc thi thể trẻ sơ sinh nam (sinh non) bị vứt bỏ trong hẻm bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 25-9, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong tại hẻm không số và báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét.

Qua rà soát, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, công an phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn là LTBH (25 tuổi) và chồng là ĐVT (31 tuổi, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây).

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: NT

Làm việc ban đầu, H khai chiều 23-9, trong lúc ở nhà một mình, chị bất ngờ đau bụng dữ dội và sinh ra một bé trai. Khi bế lên, chị thấy cháu bé không có dấu hiệu thở nên hoảng loạn. H dùng khăn quấn thi thể, bỏ vào thùng carton và cất giấu trên gác. Đến tối cùng ngày, H chở thùng carton đến con hẻm bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ để bỏ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý. Ảnh: NT

Theo lời khai, trong thời gian mang thai, H không biết mình có thai, chồng và gia đình cũng không hay biết.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.