Công an điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton ở phường Trung Mỹ Tây 25/09/2025 14:22

(PLO)- Người dân hốt hoảng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại con hẻm bên hông siêu thị trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Đến trưa 25-9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh ở con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Sáng cùng ngày, người dân đi qua con hẻm không số trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây) phát hiện một thùng carton có bàn chân giống chân trẻ em chìa ra ngoài.

Công an phong tỏa hoàn toàn con hẻm để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NT

Sau khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện đó là thi thể một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng khám nghiệm xong. Ảnh: NT

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Mỹ Tây phong tỏa toàn bộ con hẻm, phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra. Các phương tiện đi qua được yêu cầu chọn lộ trình khác. Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc tỏ ra bàng hoàng và xót xa trước sự việc đau lòng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé và truy tìm người đã bỏ lại thi thể trong thùng carton.