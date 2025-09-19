Khơi nguồn niềm tin, mở ra tương lai mới từ việc cấp giấy khai sinh, CCCD 19/09/2025 07:30

(PLO)- Một tờ giấy khai sinh, một tấm thẻ CCCD không chỉ là bằng chứng chứng minh thân phận công dân, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai cho những phận người từng sống trong cảnh "vô danh".

Năm 2024, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận thông tin về hàng loạt trường hợp người dân đang sống trong cảnh “vô danh” vì không đủ điều kiện luật định để được cấp giấy tờ tùy thân.

Khi đó, tại TP.HCM, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 đã ban hành Kế hoạch 1878 phối hợp thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn TP. Thế là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM bắt đầu hành trình đồng hành cùng những con người ấy tìm lại danh tính.

Trên hành trình ấy, chúng tôi đã nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn. Nhờ vậy, đa số các trường hợp phản ánh đều đã được cấp giấy tờ tùy thân.

Đã dám mơ có một căn nhà

Gia đình ông Võ Văn Sung (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), một gia đình ba thế hệ sống lay lắt trong cảnh không có giấy tờ, khi chúng tôi tìm đến vào năm 2024.

Hai con trai của ông Sung khi ấy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn phải mượn giấy tờ của người khác để chạy xe công nghệ kiếm sống. Vợ ông bệnh tật nhưng chẳng dám vào bệnh viện vì không có BHYT, tiền bạc thì eo hẹp. Đau lòng nhất là đứa cháu nội, từ lúc chào đời chưa từng có giấy khai sinh, không thể đến trường công, phải gửi tạm ở nhóm trẻ tư nhân.

Ở tuổi xế chiều cầm trong tay thẻ căn cước, ông Sung vẫn mơ về một tương lai tươi sáng. Ảnh: THẢO HIỀN

Thế nhưng, những tháng ngày khốn khó ấy đã lùi lại sau loạt bài “Mở lối cho những phận người “vô danh”” của báo Pháp Luật TP.HCM. Chỉ ít lâu sau khi thông tin được phản ánh, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Đến tháng 9-2024, gia đình ông Sung đã đồng loạt được cấp giấy tờ.

Và bây giờ khi gặp lại phóng viên, ông Sung đã “dám” chia sẻ về ước mơ ấp ủ suốt nhiều năm là có một căn nhà ở xã hội. Điều mà trước đây khi chưa có giấy tờ tùy thân, gia đình ông chẳng dám mơ xa.

“Nếu không có báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan chức năng, gia đình tôi có lẽ vẫn mãi chìm trong cảnh “vô danh”. Chính sự đồng hành ấy đã mang lại cho chúng tôi một cuộc đời mới” - ông Sung tâm sự.

Tờ giấy khai sinh mở cánh cửa tương lai

Tháng 4-2024, trong cảnh bế tắc, anh ĐĐP (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) đã tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM, mong được lắng nghe và giúp con gái anh có giấy khai sinh. Bé V đã sáu tuổi, đến tuổi đi học nhưng hồ sơ khai sinh bị ách lại từ cuộc hôn nhân dang dở của cha mẹ.

Anh ĐĐP vui mừng vì con gái được cấp giấy khai sinh và được cắp sách đến trường.

﻿Ảnh: THẢO HIỀN

Anh P và chị G (mẹ bé) từng tổ chức đám cưới nhưng khi chuẩn bị hoàn tất thủ tục kết hôn thì phát hiện sự thật trớ trêu: Chị G chưa ly hôn với chồng trước. Nhiều lần chị về quê tìm cách giải quyết nhưng bất lực, rồi sau này bỏ đi biệt tích, để con gái lại cho anh P nuôi dưỡng. Vậy là bao năm anh P gõ cửa khắp nơi mà không thể làm giấy khai sinh cho con, nhìn con khát khao đi học mà chỉ biết nghẹn lòng.

Giấy khai sinh mở cánh cửa đến lớp cho bé V. Ảnh: THẢO HIỀN

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo, UBND phường Bình Trị Đông A (cũ) đã nhanh chóng vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc. Ngày 5-6-2024, giấy khai sinh cuối cùng cũng được cấp cho bé. Giây phút cầm tờ giấy trên tay, người cha và bà nội bé òa khóc vì bao chật vật, lo toan, buồn tủi đã được hóa giải.

Năm nay, bé chính thức học lớp 2, năm học vừa qua còn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhìn bé hồn nhiên khoe giấy khen, cả gia đình không cầm được nước mắt. “Đây là ước mơ lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay và giờ đã thành hiện thực. Gia đình tôi thật sự biết ơn” - bà NTV, bà nội bé V, xúc động nói.

Gia đình ông Sung, anh P chỉ là hai trong số nhiều trường hợp mà chúng tôi đã kết nối để tìm lại danh tính. Mỗi một CCCD, một giấy khai sinh trao tay là mỗi lần chúng tôi cùng hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ làm cầu nối để người dân ngày càng tin tưởng hơn vào cuộc sống này.