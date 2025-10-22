Việt kiều nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi được không? 22/10/2025 10:48

(PLO)- Việt kiều có thể nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Tôi đang ở Canada, vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Tôi rất mong được nhận trẻ em ở Việt Nam làm con nuôi để chăm sóc, nuôi dưỡng. Xin hỏi, trong trường hợp của tôi có được phép nhận con nuôi tại Việt Nam không? Nếu được thì cần đáp ứng những điều kiện và thủ tục gì theo quy định pháp luật?

Bạn đọc Linh Đỗ (Canada)

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Việt kiều có thể nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định.

Trên thực tế, thuật ngữ "Việt kiều" thường được dùng để chỉ người có gốc Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, không phân định việc còn giữ hay đã thôi quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2025:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Như vậy, có thể xác định “Việt kiều” được xem là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nếu đáp ứng đủ hai nhóm điều kiện:

- Điều kiện theo pháp luật của nước nơi họ đang thường trú;

- Các điều kiện được quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, cụ thể:

Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Việt kiều có thể nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Ảnh minh họa: Al

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định như: Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

Trường hợp Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn nhận con nuôi đích danh thì phải thuộc một trong các trường hợp sau (khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010):

- Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;

- Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

- Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;

- Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;

- Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.