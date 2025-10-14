Cộng gộp thời gian đóng BHXH: Chính sách ấm lòng người lao động làm việc ở nước ngoài 14/10/2025 09:00

(PLO)- Luật BHXH sửa đổi năm 2024 cho phép cộng gộp thời gian đóng BHXH trong và ngoài nước, giảm điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu…

Theo Luật BHXH (sửa đổi năm 2024), người Việt Nam đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng được tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm việc ở nước ngoài, từ đó được tính thời gian đóng BHXH và quyền hưởng lương hưu như lao động trong nước. Với không ít người, đây không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là sự ghi nhận cho những năm tháng lao động miệt mài nơi đất khách quê người.

Ghi nhận của PV, nhiều người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài chia sẻ rằng họ cảm thấy “ấm lòng” khi được bảo vệ quyền lợi hưu trí lâu dài, an tâm khi hết tuổi lao động nhưng vẫn có tích lũy.

Chính sách BHXH mới giúp người lao động Việt Nam ở nước ngoài yên tâm làm việc, bảo đảm an sinh khi về già. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Có đồng lương hưu, an tâm khi về già

Trước đây, Luật BHXH 2014 đã cho phép người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tham gia BHXH bắt buộc - tức là về nguyên tắc, họ có thể được bảo vệ thông qua BHXH.

Tuy nhiên, Luật BHXH 2014 không có quy định rõ ràng, chi tiết về việc hưởng lương hưu “như lao động trong nước”, đặc biệt khi thời gian đóng trong nước chưa nhiều hoặc khi có thời gian đóng BHXH ở nước ngoài.

Luật BHXH (sửa đổi năm 2024) đã bổ sung và hoàn thiện hơn: xác nhận rõ quyền tham gia, quyền hưởng, cho phép cộng gộp thời gian đóng trong và ngoài nước, giảm điều kiện tối thiểu về thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu…, nhờ đó người đi làm việc nước ngoài sẽ có khả năng được hưởng lương hưu tương đương cao hơn, công bằng hơn.

Chị Phạm Thu Vân (quê Vĩnh Long, hiện làm việc tại Trung Quốc) cho biết lao động Việt Nam ở nước ngoài đa phần sống tiết kiệm nhưng nỗi lo không tiền dưỡng già vẫn canh cánh trong lòng.

“Ở bên này, tụi tôi không dám chi tiêu nhiều, để sau này về nước còn có chút tiền lo cuộc sống. Giờ được đóng BHXH bắt buộc, có thể hưởng lương hưu khi đủ năm, đủ tuổi, tôi thấy an tâm lắm. Có đồng lương hưu, khỏi phải dựa con cái, đó là điều quý nhất”.

Không chỉ người đang ở nước ngoài, nhiều gia đình có con em đi xuất khẩu lao động cũng đón nhận thông tin này với niềm phấn khởi. Bà Huỳnh Thị Hồng (Bến Tre) xúc động: “Con tôi đi làm ở Hàn Quốc gần 10 năm. Trước giờ tôi chỉ mong nó mạnh khỏe, sau này về quê có việc làm ổn định. Giờ nghe nói được đóng BHXH, sau này có lương hưu, tôi mừng lắm”.

Ngoài ra, nhiều người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài bày tỏ, việc được tham gia BHXH và hưởng lương hưu khiến họ cảm thấy gắn bó hơn với quê hương; từ đó có động lực làm việc hợp pháp, tuân thủ hợp đồng, góp phần giảm tình trạng đi làm “chui”, “trốn visa” từng diễn ra ở một số nơi.

“Dù đi xa, nhưng chúng tôi vẫn được Nhà nước quan tâm, bảo vệ quyền lợi. Thế là yên tâm làm việc, yên tâm gửi tiền về quê. Sau này có đồng lương hưu, an tâm tuổi già" - chị Trương Thị Hồng Thu (người lao động Việt Nam ở Nhật Bản) nói.

Mở rộng bảo vệ người lao động Việt Nam nơi xứ người

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết Luật BHXH (sửa đổi năm 2024) có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, mở rộng thêm nhiều quyền lợi cho người lao động, trong đó có một điểm rất đáng chú ý là "người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thường gọi là đi xuất khẩu lao động) cũng được tham gia BHXH bắt buộc và đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu như lao động trong nước".

Theo điểm g khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Luật cũng quy định rất rõ về các hình thức đi làm việc ở nước ngoài, gồm hợp đồng ký qua doanh nghiệp dịch vụ, qua đơn vị sự nghiệp thực hiện thỏa thuận quốc tế, qua doanh nghiệp trúng thầu hoặc đầu tư ở nước ngoài, và cả trường hợp người lao động trực tiếp ký hợp đồng với người sử dụng lao động nước ngoài. Dù ở hình thức nào, miễn là hợp pháp, người lao động đều thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Về điều kiện hưởng lương hưu, theo khoản 1 Điều 64 Luật BHXH 2024, người đi làm việc ở nước ngoài khi nghỉ việc, nếu có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu, với các trường hợp tương tự như lao động trong nước - tức là đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động, hoặc làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn… cũng có thể nghỉ hưu sớm hơn theo quy định. Ngoài ra, người làm việc trong môi trường đặc biệt nguy hiểm như khai thác than trong hầm lò, hay bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, cũng được hưởng chính sách riêng.

Điểm mới này thể hiện rõ tinh thần nhân văn và bao trùm của chính sách BHXH, khi Nhà nước không chỉ bảo vệ người lao động trong nước mà còn quan tâm tới hàng trăm ngàn lao động đang làm việc ở nước ngoài - những người đã và đang đóng góp lớn cho gia đình, cho xã hội và nền kinh tế.

“BHXH TP.HCM kỳ vọng chính sách này sẽ giúp người lao động yên tâm hơn khi ra nước ngoài làm việc, vì họ biết rằng quyền lợi an sinh của mình luôn được bảo vệ, dù ở bất cứ đâu. Chúng tôi cũng khuyến nghị các doanh nghiệp và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thực hiện đúng, đủ trách nhiệm đóng - nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động” - ông Hà cho hay.