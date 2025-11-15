Người Việt Nam có hai quốc tịch phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? 15/11/2025 14:27

(PLO)- Chỉ cần còn quốc tịch Việt Nam thì vẫn được xem là công dân Việt Nam và phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tôi có hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam. Hiện tôi sống ở nước ngoài và thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Xin hỏi tôi có thuộc diện phải đi nghĩa vụ quân sự không? Người có hai quốc tịch như tôi thì tiêu chuẩn gọi nhập ngũ được xác định thế nào?

Bạn đọc Lê Vũ

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam (năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và năm 2025), người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. Đồng thời công dân Việt Nam phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước, xã hội theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, năm 2025) quy định: Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Như vậy, người có hai quốc tịch trong đó có một quốc tịch là Việt Nam thì vẫn là công dân Việt Nam và vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người mang song tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định: Ảnh minh họa: PHI HÙNG

Về tiêu chuẩn gọi nhập ngũ đối với người có hai quốc tịch, quy định áp dụng giống như đối với mọi công dân Việt Nam. Theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (được sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP), việc tuyển quân để thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem xét dựa trên các tiêu chí sau:

Tuổi đời:

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

- Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Ngoài ra, tiêu chuẩn tuyển quân còn phải xem xét, đánh giá dựa trên “Tiêu chuẩn chính trị” và “Tiêu chuẩn văn hoá”.