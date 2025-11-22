Công an xã dùng AI để cảnh báo trộm chó, lừa đảo qua mạng 22/11/2025 16:18

(PLO)- Nhiều người dân thích thú tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích từ lực lượng công an xã.

Ngày 22-11, Công an xã Bố Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trang Facebook của Công an xã Bố Trạch đã có hàng chục ngàn lượt xem cũng như chia sẻ về các video tuyên truyền, hướng dẫn.

Theo đó, nhằm đổi mới sáng tạo trong việc tuyên truyền ANTT đến bà con nhân dân, Công an xã Bố Trạch đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đổi mới công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.

Hình ảnh sinh động thu hút người dân vào xem.

Công an xã Bố Trạch đã xây dựng mô hình ứng dụng AI để tạo dựng kịch bản và sản xuất các video ngắn phục vụ tuyên truyền.

Nhờ khả năng tổng hợp nhanh, trực quan và tự động hoá của AI, nhiều sản phẩm truyền thông trở nên sinh động, ngắn gọn và phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của người dân.

Hiệu quả bước đầu rất rõ nét. Một video cảnh báo thủ đoạn trộm cắp và lừa đảo đã thu hút hơn 200 ngàn lượt xem và hơn 2 ngàn lượt thích chỉ sau vài ngày đăng tải trên mạng xã hội; cho thấy sức lan toả mạnh mẽ và mức độ quan tâm cao của người dân đối với thông tin tuyên truyền.

Nhiều thông tin, số điện thoại của cán bộ cũng được đăng tải để nhân dân liên hệ.

Thời gian tới, Công an xã Bố Trạch tiếp tục mở rộng ứng dụng AI vào sản xuất các video ngắn hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính như căn cước công dân, định danh điện tử, cư trú, đăng ký xe… giúp người dân dễ hiểu, dễ làm, đồng thời giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trụ sở.

Việc chủ động tiếp cận và khai thác hiệu quả công nghệ AI thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của Công an xã Bố Trạch trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa tội phạm và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhiều người dân cũng tương tác tại các bài đăng này với các ý kiến rất tích cực như dễ hiểu, dễ tiếp cận cũng như trực quan sinh động.

Đồng thời, mong muốn lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền thêm nhiều video, nhiều thông tin để người dân được biết.