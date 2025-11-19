Thấy công an xã ‘nhận em nuôi’, mạnh thường quân xung phong hỗ trợ 19/11/2025 18:06

(PLO)-Bài viết của công an xã Tuyên Phú về việc hỗ trợ các em nhỏ khó khăn được lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội và được mạnh thường quân hưởng ứng.

“Cháu vui lắm vì được các chú công an xã giúp đỡ nuôi cháu ăn học. Thời gian tới, cháu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng giúp đỡ của các bác, các chú và cháu mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân”, em Trần Thị Thu Hiền xúc động nói.

Thắp sáng ước mơ

Em Trần Thị Thu Hiền, 9 tuổi, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học & THCS Nam Hóa (xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị), sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn. Bố sức khỏe yếu, gần như không thể lao động; mẹ bị khuyết tật, sống dựa vào khoản trợ cấp xã hội. Tuổi thơ của Hiền vì vậy gắn liền với những thiếu thốn, thiệt thòi mà một đứa trẻ không đáng phải gánh.

Từ nhỏ, em được ông bà nội, những người đã ngoài 70 tuổi chăm sóc, nuôi nấng bằng tất cả tình thương và sự tần tảo của tuổi già.

Công an xã Tuyên Phú nhận đỡ đầu em Hiền làm em nuôi công an xã. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dẫu vậy, Hiền vẫn luôn cố gắng, siêng năng rèn luyện, nhiều năm liền đạt học lực khá và hạnh kiểm tốt. Ý chí vươn lên của cô bé nhỏ bé ấy khiến bất cứ ai gặp cũng không khỏi xúc động.

Trong quá trình rà soát, nắm tình hình địa bàn, Chi bộ Công an xã Tuyên Phú đã quyết định nhận em Hiền làm “em nuôi Công an xã”.

Từ đây, mỗi tháng Công an xã sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em 500 ngàn đồng; dù một khoản tiền không lớn, nhưng là nguồn động lực vô cùng quý giá đối với một đứa trẻ đang nỗ lực từng ngày để đến trường.

Khi nhận món quà từ các chú công an, Hiền nghẹn ngào nói trong niềm xúc động

“Cháu vui lắm. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các bác, các chú. Cháu mơ ước sau này trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân”.

Hành động lặng lẽ nhưng đầy nhân văn ấy của Công an xã Tuyên Phú đã gieo vào Hiền niềm tin, gieo vào cộng đồng một thông điệp đẹp về tình người.

Công an chung tay hỗ trợ

Những ngày qua, câu chuyện về tấm lòng của Công an xã Tuyên Phú dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã lan tỏa rộng rãi, chạm đến trái tim của nhiều người.

Trung tá Phạm Thanh Diệu, Trưởng Công an xã chia sẻ rằng, khi lực lượng công an nhận đỡ đầu, hỗ trợ các em học sinh nghèo, rất nhiều mạnh thường quân đã chủ động tìm đến, mong muốn được chung tay tiếp sức cho các em đến trường.

Trong số đó, anh Mai Vũ Dương, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Rich Land đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Nam Hóa và Trường Tiểu học Đức Hóa tổng giá trị 12 triệu đồng.

Những chiếc xe đơn sơ nhưng lại là phương tiện quý giá, rút ngắn quãng đường dài đến lớp, nâng đỡ những bước chân nhỏ trên hành trình tìm con chữ.

Những chiếc xe đạp được mạnh thường quân cùng công an xã trao tặng các em nhỏ, nâng bước đến trường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Những món quà ấy không chỉ giúp các em thuận lợi hơn trong việc học tập, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt qua khó khăn”, Trung tá Diệu xúc động nói.

Ông cho biết thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm cùng đồng hành. Đồng thời nhận nuôi các em có hoàn cảnh đặc biệt với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng.

Những nghĩa cử giàu tình người ấy không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp các em nhỏ có thêm điểm tựa tinh thần để vươn lên.

Đó cũng là sự gắn kết bền chặt giữa lực lượng công an và người dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”.

Việc làm của Công an xã Tuyên Phú là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì dân phục vụ”, làm phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy đang thắp lên niềm tin, gieo thêm những câu chuyện đẹp về tình người trong cộng đồng.