Cất giấu hàng trăm viên ma tuý trong căn phòng ẩm thấp 22/11/2025 15:44

(PLO)- Lực lượng chức năng xác định nhiều người có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý.

Ngày 22-11, Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bắt giữ ba người khi bất ngờ kiểm tra một căn phòng chứa nhiều ma tuý.

Hàng trăm viên ma tuý bị phát hiện, thu giữ.

Trước đó, chiều tối ngày 18-11, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Khe Sanh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện căn nhà với nhiều người nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Ba người bị bắt giữ tại căn phòng nhiều ma tuý.

Qua kiểm tra căn nhà số 63 đường Phan Đình Phùng, lực lượng chức năng phát hiện căn phòng có ba người cùng 361 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến) nên tiến hành bắt giữ.

Công an tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.



Ba người gồm Phạm Xuân T (24 tuổi, xã Khe Sanh), Nguyễn Hữu H (23 tuổi, xã Tân Lập) và Lê Anh T (19 tuổi, xã Khe Sanh).

Bước đầu, ba người này khai nhận toàn bộ là ma tuý và các tang vật liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.