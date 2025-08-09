Quảng Trị chỉ đạo khẩn rà soát các cầu yếu xuống cấp trên toàn tỉnh 09/08/2025 10:14

Ngày 9-8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh và các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo trì khẩn trương tổ chức triển khai rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình cầu yếu, cầu treo dân sinh theo phân cấp quản lý.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Lệ Thủy hiện có 13 công trình﻿ cầu yếu. Ảnh: B.THIÊN

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình rà soát, đánh giá tình trạng các cầu yếu, cầu treo dân sinh, cầu xây dựng đã lâu… các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm đến kết cấu mố, trụ cầu và các kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi dòng chảy, xói lở, khai thác vật liệu, nước lũ, phương tiện thuỷ va đập và có nguy cơ va đập, trôi dạt mắc kẹt.

Quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn công trình cần có biện pháp xử lý khắc phục ngay. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Đối với các cầu có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng an toàn giao thông và tính mạng của người dân cần có các giải pháp khẩn cấp phù hợp, như: cắm biển hạn chế tải trọng, khung cổng cầu, phân luồng giao thông để không ảnh hưởng đi lại của nhân dân.

Ngoài ra, phải lập kế hoạch sửa chữa bảo trì, xây dựng mới và báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện ngay việc kiểm định cầu. Từ đó để có các đánh giá khả năng chịu tải làm cơ sở sửa chữa, gia cường cấp bách, sửa chữa vừa hoặc xây dựng mới nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác công trình.

Người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sớm bố trí kinh phí sửa chữa các cây cầu yếu xuống cấp. Ảnh: B.THIÊN

Trước đó, PLO đã có bài “Quảng Trị: 4 km đường có 3 cây cầu rệu rã, người dân lo lắng” phản ánh trên tuyến đường khoảng 4km từ thôn Xuân Lai đến thôn Lộc An, xã Lệ Thủy có liên tiếp đến ba cây cầu yếu, xuống cấp nghiêm trọng sau 40 năm sử dụng khiến người dân lo lắng.

Người dân nơi đây rất mong muốn các cấp chính quyền sớm bố trí kinh phí xây dựng mới các cây cầu Hói Cùng, Hói Chợ, Hói Cừa để đảm bảo an toàn người dân lưu thông qua tuyến đường này.