Vụ gần 200 nắp hố ga ‘bốc hơi’ ở Quảng Trị: Dùng ván gỗ, cọc tre đậy tạm vì hết tiền 08/08/2025 10:23

(PLO)- Để đảm bảo an toàn sau khi gần 200 nắp hố ga bị mất cắp, cơ quan chức năng tại Quảng Trị dựng cọc tre làm rào chắn, lấy ván gỗ đậy tạm thời.

Ngày 8-8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), cho biết tại 189 nắp hố ga bị kẻ gian lấy cắp mà PLO phản ánh, đơn vị đã tiến hành che đậy tạm thời bằng ván gỗ và dựng cọc tre rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

"Hiện tại do không có kinh phí nên tạm thời chúng tôi chỉ có thể đậy tạm bằng gỗ. Chúng tôi rất mong cấp trên quan tâm để giải quyết dứt điểm tình trạng cống không có nắp trước mùa mưa lũ. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ và xử lý nghiêm hành vi trộm nắp cống", ông Dũng nói.

Tại vị trí các nắp hố ga bị mất cắp, cơ quan chức năng đã dùng tấm gỗ để đậy tạm thời. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận của PLO, hiện 189 hố ga bị mất nắp trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Cam Hồng đều được đậy bằng tấm gỗ vuông, xung quanh cắm cọc tre rào chắn quanh miệng hố. Tại các điểm đầu tuyến, khu vực đường giao nhau, cơ quan chức năng cắm biển nhắc nhở người dân không đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Như PLO đã phản ánh, dự án đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc cũ (nay là xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, được đầu tư với tổng mức 210 tỉ đồng từ nguồn vốn của Trung ương, thời hạn thi công từ năm 2021-2025.

Sau thời gian thi công, tuyến đường nhựa bốn làn xe (hai chiều), dài 5,5 km này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trên tuyến đường này đang xảy ra nạn trộm cắp nắp hố ga, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau khi thu hồi được 54 nắp hố ga bị mất cắp, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn với số lượng nắp mất cắp nhiều hơn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, 189 nắp cống trên tuyến đường 210 tỉ đồng này đã bị kẻ gian lấy cắp.

Vào khoảng tháng 3-2025, sau khi phát hiện tình trạng mất cắp nắp hố ga, Ban quản lý đã trình báo với cơ quan công an vào cuộc và đã thu hồi được 54 nắp. Tuy nhiên, nạn trộm cắp nắp hố ga tại tuyến đường này lại tiếp diễn, thêm 135 nắp tiếp tục bị kẻ gian lấy cắp.

Được biết, tổng giá trị nắp ga bị mất cắp là gần 1 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bắt được kẻ trộm.

Sau khi PLO phản ánh, Công an tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.