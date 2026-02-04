Bắt giữ 1 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Lào Cai

Khoảng 16 giờ 45 phút chiều nay (4-2) đã xảy ra vụ cướp tiền ở Ngân hàng Agribank Phòng giao dịch Hợp Minh (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hai người ôm tiền bỏ chạy, nhân viên ngân hàng, bảo vệ, người dân tri hô và báo công an. Một người chạy được khoảng 100m thì bị bắt giữ.
Được biết, các đối tượng đã dùng xe máy chạy tới ngân hàng để thực hiện vụ cướp 50 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Âu Lâu, thông tin ban đầu khả năng có hai nghi phạm thực hiện vụ cướp tiền và đều là nam giới. Hiện cơ quan công an đang lấy lời lời khai người vừa bắt giữ và tiếp tục truy bắt người còn lại.