Xử lý những người bình luận xúc phạm danh dự cán bộ CSGT hy sinh 04/02/2026 18:23

(PLO)- Công an đã kịp thời làm việc với những người lên mạng xã hội đăng tải, bình luận xúc phạm danh dự cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ để xử lý.

Ngày 4-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an phường Phan Đình Phùng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm việc, xử lý các trường hợp bình luận xúc phạm danh dự cán bộ CSGT hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ công an làm việc với những người lên mạng xã hội có hành vi vi phạm.

Hôm nay, lực lượng Phòng PA05, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, bình luận xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng CSGT ở tỉnh Thái Nguyên, liên quan đến sự việc một cán bộ hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Cụ thể, dưới bài viết có tiêu đề “Cao Ngạn 1 vụ nữa ạ” đăng tải trong nhóm “Hóng biến Thái Nguyên”, một số tài khoản Facebook đã đăng bình luận mang tính xuyên tạc, kích động, thiếu chuẩn mực, gây bức xúc dư luận.

Qua xác minh, tài khoản “Thái Nguyên Hunter” do anh N.T.A (38 tuổi, trú xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) sử dụng. Phòng PA05 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ công an xác minh, làm việc để lập hồ sơ xử lý những người vi phạm.

Đối với tài khoản Facebook “Triệu Sơn”, qua xác minh xác định chủ tài khoản là ông T.H.S (72 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) đã tiến hành làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.