Cần Thơ tăng cường giải pháp phòng, chống cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng 31/01/2026 16:48

Chiều 31-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an TP Cần Thơ đã thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cả nước thời gian qua.

Theo thống kê đầu năm 2026, đã xảy ra các vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản tại các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý với tính chất manh động, sử dụng vũ khí nóng, gây dư luận và tâm lý hoang mang trong nhân dân, điển hình: Vụ cướp tài sản xảy ra ngày 19-1 tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai do 2 đối tượng thực hiện. Trong đó đối tượng cầm vật màu đen hình dạng giống súng ngắn đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng, sau đó chiếm đoạt gần 1,8 tỉ đồng.

Ngày 23-1, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 2 đối tượng Triệu Văn Nam (22 tuổi) và Đào Nguyên Bách (20 tuổi) gây ra vụ cướp tài sản tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, công an phát hiện một khẩu súng bắn đạn nhựa, đối tượng khai nhận để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản tiếp theo.

Cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự thông tin tuyên truyền về các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý

Tại hội nghị, cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH Công an TP Cần Thơ cũng thông báo tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn thành phố hiện nay và triển khai một số giải pháp phòng, chống tội phạm thực hiện trong thời gian tới.

Cán bộ công an Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền cho các chủ cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý tham dự hội nghị

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 144 cuộc tại các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, bệnh viện. Hỗ trợ kết nối 33 hệ thống báo động khẩn cấp truyền tín hiệu về trung tâm quản lý báo động tập trung cho các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Đến nay đã có 172 Chi nhánh, Phòng giao dịch các ngân hàng, 5 Quỹ tín dụng và 9 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp truyền tín hiệu về trung tâm quản lý báo động tập trung tại Công an thành phố; Hiện còn 230 Chi nhánh, Phòng giao dịch các ngân hàng, 15 Quỹ tín dụng và 561 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý chưa lắp đặt.

Đồng thời các tuyên truyền viên cũng đưa ra một số khuyến cáo phòng ngừa tội phạm, kỹ năng nhận biết và biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra các vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Hướng dẫn các biện pháp tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản.

"Là người kinh doanh vàng, chúng tôi luôn ý thức tiệm vàng là mục tiêu dễ bị tội phạm nhắm đến. Hội nghị hôm nay rất thiết thực, giúp các cơ sở nắm rõ hơn những biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Qua sự hướng dẫn của lực lượng Công an tại hội nghị hôm nay, đặc biệt là các khuyến cáo về lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động, bố trí nhân viên, cũng như kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra, chúng tôi nhận thấy đây là những giải pháp rất cụ thể, sát với thực tế kinh doanh.

Chúng tôi cam kết chấp hành tốt các khuyến cáo của lực lượng Công an, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn", ông Vương Hớn Khải chủ tiệm vàng Khải Hằng chia sẻ.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm xâm phạm tài sản, đặc biệt là tội phạm cướp tiệm vàng.

Đồng thời, đề nghị đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trong việc hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cả lực lượng công an và người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định cho hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố".