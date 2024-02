(PLO)- Chủ động trong công tác phòng ngừa, công an TP Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi bị cướp cho các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn

Ngày 2-2, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm tại các ngân hàng và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn thành phố.

Tham dự Hội nghị có đại diện ngân hàng Nhà nước CN Cần Thơ, kho bạc nhà nước Cần Thơ và ngân hàng và các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, các chi nhánh, công ty dịch vụ bảo vệ trên địa bàn thành phố.

Triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp tài sản

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các phòng nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ đã thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kỹ năng phát hiện và phương án xử lý tình huống cho chủ cơ sở, nhân viên, lực lượng bảo vệ; tình hình an ninh trật tự hiện nay và triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp tài sản và một số kỹ thuật tiên tiến trong phòng, chống tội phạm cướp tài sản.



Công an TP Cần Thơ thông tin về phương thức thủ đoạn cướp tài sản và hướng dẫn xử lý cho các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Qua thống kê các vụ cướp xảy ra trên cả nước cho thấy các đối tượng tập trung vào các ngân hàng, phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng không có sự phối hợp bảo vệ của lực lượng Công an; lực lượng bảo vệ, nhân viên lúng túng chưa xử lý được tình huống, hoảng loạn khi đối tượng đe dọa. Đặc biệt một số cơ sở chưa lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp…

Mặc dù trên địa bàn chưa xảy ra loại tội phạm này nhưng Công an TP đánh giá thời gian tới, nhất là thời điểm cuối năm, theo quy luật các loại tội phạm sẽ có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng tăng cường công tác phối kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Cần Thơ để triển khai lắp đặt hệ thống camera, hệ thống báo động, phát tín hiệu khẩn cấp và hệ thống chống đột nhập…

Khi có vụ việc xảy ra phải bảo vệ hiện trường tránh bị xáo trộn, tạo mọi điều kiện cho các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện, thu thập dấu vết, trích xuất dữ liệu điện tử phục vụ cho giám định nhận dạng đối tượng qua khuôn mặt, dáng đi, giọng nói, đồ vật phương tiện phạm tội, làm nét biển số xe bị mờ nhoè...

Công an hướng dẫn xử lý từng tình huống cụ thể

Ông Vương Hớn Khải, chủ tiệm vàng Khải Hằng (phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cho biết được sự quan tâm, tuyên truyền của lực lượng công an, công tác an ninh tại tiệm vàng ông thời gian qua luôn được đảm bảo.

“Đội ngũ bảo vệ của tiệm vàng của tôi luôn được trang bị các kỹ năng, công cụ đầy đủ và tập huấn định kỳ. Hệ thống camera cũng được đầu tư lắp đặt, kết nối trực tiếp với công an. Mặc dù vậy, nhưng hôm nay được xem lại các vụ cướp thực tế và lực lượng công an hướng dẫn xử lý từng tình huống cụ thể tôi thấy rất là bổ ích, tôi sẽ tập huấn lại cho bảo vệ và nhân viên tiệm” - ông Khải chia sẻ.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng công an phát tờ rơi tuyên truyền về thủ đoạn và giải pháp phòng chống tội phạm cướp tài sản

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đề nghị công an các đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật của người dân trong đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý gắn với đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để ngăn chặn nguồn vũ khí gây án...

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở cần bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt; về quê, đi du lịch cần bố trí người trông coi cửa hàng, không nên để nhiều tài sản có giá trị tại các cửa hàng để phòng ngừa trộm cắp, cướp.

Trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện có 508 điểm gồm (49 chi nhánh ngân hàng, 187 phòng giao dịch, 07 quỹ tín dụng và 265 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý). Qua làm công tác tuyên truyền vận động các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc đá quý đã lắp đặt thiết bị báo động khẩn cấp cho 190 điểm.

HẢI DƯƠNG