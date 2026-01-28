Truy tìm nguồn gốc tấm gỗ thông 3 lá liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 28/01/2026 16:18

(PLO)- Công an tiến hành truy vết nguồn gốc tấm gỗ thông 3 lá được dùng che đậy phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Ngày 28-1, Công an tỉnh Gia Lai đã có đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan về nguồn gốc tấm gỗ dùng để che giấu phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Công an xác định đây là chứng cứ quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, phá án, truy bắt tội phạm.

Cụ thể, tấm gỗ dùng để che đậy hố chôn giấu xe máy (tại khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thuộc chủng loại gỗ thông 3 lá. Tấm gỗ được ghép từ chín miếng gỗ, kích thước mỗi miếng gỗ dài từ 0,92-1,02 mét, rộng 0,226 mét, dày 1,5-2 cm.