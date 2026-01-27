Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng 27/01/2026 06:47

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng; nếu phát hiện, tố giác sẽ được khen thưởng có giá trị, nếu che giấu sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai ngày 19-1.

Hố chôn xe máy, nghi phương tiện dùng thực hiện vụ cướp. Ảnh: CA.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối; ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm...) và thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu phương tiện hoặc tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện thì cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Tổ chức, cá nhân nào biết thông tin mà che giấu, không tố giác sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án. Hiện nay, công tác điều tra, truy bắt đang tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Qua vụ việc trên cho thấy, tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nguy hiểm, phương thức, thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hai người đàn ông giả danh lái xe ôm công nghệ để cướp ngân hàng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường công tác tự phòng, tự quản; chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi nhân dân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng công an qua số điện thoại đường dây nóng 113 hoặc số điện thoại di động 0966.791268 gặp Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.