Clip hiện trường chôn giấu xe máy dùng cướp ngân hàng tại Gia Lai 26/01/2026 10:41

(PLO)- Sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng, hai nghi phạm đã điều khiển xe máy chạy ra ra rừng thông, cách hiện trường gây án khoảng 5 km để chôn giấu phương tiện.

Sáng 26-1, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại hiện trường chôn giấu chiếc mô tô là phương tiện được dùng thực hiện vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường tại vị trí chôn giấu chiếc mô tô dùng để cướp ngân hàng tại phường Hội Phú. Ảnh: LK

Vị trí chôn giấu mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen nằm tại vùng giáp ranh Ban Quản lý rừng Bắc Biển Hồ và khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Cách phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Gia Lai, số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai khoảng 5 km.

Clip hiện trường chôn giấu mô tô thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí chôn giấu xe máy được đào hố vuông vức, nằm sâu dưới rãnh ngăn cách giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và khu công nghiệp Diên Phú. Hố sâu hơn một mét, dài 1,5 mét.

Vị trí này được lực lượng công an truy tìm, phát hiện chiếc mô tô nằm dưới hố sâu, phía trên được che lấp lại bằng tấm bạt.

Cách nơi chôn giấu mô tô khoảng 200 mét, có một vị trí bị đốt cháy nghi do nghi can đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.

Trong một diễn biến nghi liên quan vụ cướp ngân hàng, chiều 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phong tỏa căn nhà đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) và đường Tuệ Tĩnh (phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai) để truy tìm các nghi can.

Theo đó, lực lượng công an đã huy động hàng chục chiến sĩ công an bao vây ngôi nhà và giăng dây chặn hai đầu. Đến 19 giờ ngày 25-1, lực lượng công an đã thu giữ nhiều phương tiện và tài liệu đưa về trụ sở công an.

Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch một ngân hàng ở tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai có hai người đàn ông mặc áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế các nhân viên ngân hàng.

Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi khoảng 1,8 tỉ đồng, hai người đàn ông lái mô tô tẩu thoát trên quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.