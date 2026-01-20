Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Truy tìm chủ nhân áo, mũ bảo hiểm Grab

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh này phối hợp điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, kết quả điều tra ban đầu xác định hai người đàn ông gây án có sử dụng áo khoác màu xanh, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây mang dòng chữ Grab, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, biển kiểm soát 77G1-313.12.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại tỉnh này phối hợp kiểm tra rà soát, cung cấp thông tin nhận vận chuyển, giao hàng là "áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab" cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 1 đến 19-1.
Nếu phát hiện người có đặc điểm nghi vấn như trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết.
Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ điều tra viên Trung tá Lê Hoài Đức, số điện thoại 096.335.2222.
Như PLO đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch một ngân hàng ở tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai có hai người đàn ông mặc áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế các nhân viên ngân hàng.
Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi khoảng 1,8 tỉ đồng, hai người đàn ông lái mô tô tẩu thoát trên quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.
Theo camera ghi lại, thời điểm diễn ra vụ cướp, hai người đàn ông cầm hai vật màu đen nghi là súng ngắn, hô to: “Đứng yên không tao bắn” rồi cả hai người này dùng súng đe doạ khống chế các nhân viên giao dịch.
Tiếp đó, một người đàn ông cầm súng, mang theo ba lô, đi mở từng hộc tủ lấy tiền ném ra ngoài sảnh để người ở ngoài nhặt gom lại cho vào ba lô. Quá trình cướp diễn ra trong vòng khoảng hai phút.