Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Truy tìm chủ nhân áo, mũ bảo hiểm Grab 20/01/2026 18:08

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh này phối hợp điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, kết quả điều tra ban đầu xác định hai người đàn ông gây án có sử dụng áo khoác màu xanh, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây mang dòng chữ Grab, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, biển kiểm soát 77G1-313.12.

Hình ảnh camera giao thông ghi lại hai người đàn ông đội mũ Grab xanh ngồi trên mô tô lưu thông trên quốc lộ 14, đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai chiều 19-1. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại tỉnh này phối hợp kiểm tra rà soát, cung cấp thông tin nhận vận chuyển, giao hàng là "áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab" cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 1 đến 19-1.

Nếu phát hiện người có đặc điểm nghi vấn như trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ điều tra viên Trung tá Lê Hoài Đức, số điện thoại 096.335.2222.

Hình ảnh hai người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm xanh Grab thực hiện vụ cướp ngân hàng.