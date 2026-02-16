Cháu bé 11 tuổi đi lạc trên cao tốc Bắc-Nam trong đêm giao thừa và cái kết vui 16/02/2026 23:04

(PLO)- Trước thời khắc Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026 một cháu bé 11 tuổi đi lạc lên cao tốc Pháp Vân- Cao Bồ- Mai Sơn đã được CSGT đưa về với gia đình.

Tối 16-2 (tức đêm 29 Tết), trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đêm giao thừa, Tổ công tác số 5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát hiện một cháu bé đi lạc, đang đi bộ vào tuyến cao tốc Pháp Vân (Hà Nội) – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn (Thanh Hoá).

Cháu bé 11 tuổi đi lạc lên cao tốc trước thời khắc đón Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026.

Việc cháu bé đi lạc trên cao tốc trong đêm tối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Cháu bé tên là Trương An B (11 tuổi).

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cháu bé vào vị trí an toàn, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ Vidifi và Công an xã Nông Cống khẩn trương xác minh, liên hệ với gia đình.

Khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc cả gia đình cháu B đang tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả và hết sức hoang mang thì đã nhận được thông tin từ lực lượng CSGT “con an toàn”. Người thân của cháu B vô cùng xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng làm nhiệm vụ.

CSGT đã đưa cháu bé đến nơi an toàn và chăm sóc cháu bé chờ người thân đến đón về nhà.

Chị Nguyễn Thị Dung (mẹ của cháu bé) trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá đã vui mừng đến đón con về và gửi lời cảm ơn Tổ công tác.

Hình ảnh CBCS CSGT xuyên đêm bám tuyến, không quản thời gian, góp phần lan tỏa tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, mang lại một đêm giao thừa an toàn, ấm áp tình người. Đêm giao thừa – thời khắc sum vầy của mọi gia đình – nhưng với lực lượng CSGT là thời điểm trách nhiệm càng được đặt lên cao nhất; vẫn âm thầm bám đường, giữ vững vị trí công tác để bảo đảm bình yên cho Nhân dân, đó chính là hình ảnh đẹp, đầy ý nghĩa của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng.