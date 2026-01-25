Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ cướp ngân hàng 25/01/2026 16:26

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói hiện các lực lượng thuộc Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra vụ cướp ngân hàng.

Chiều 25-1, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết hiện các lực lượng thuộc Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú ngày 19-1.

Hai nghi phạm bỏ trốn trên chiếc Exciter màu vàng đen.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, vụ án đang trong giai đoạn điều tra. "Khi có kết quả sẽ thông tin ngay"- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nói.

Về thông tin lan truyền trên mạng về hai nghi phạm gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, chiều 25-1, lãnh đạo phường Hội Phú cho biết chỉ mới nắm thông tin trên mạng. Trên thực tế, chính địa phương chưa nhận được thông tin nào từ cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch một ngân hàng ở phường Hội Phú, có hai người đàn ông mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab.

Hai người này đi mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô cóc lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế các nhân viên ngân hàng.

Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây ra vụ cướp, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk. Theo ngân hàng, số tiền bị cướp khoảng 1,8 tỉ đồng.