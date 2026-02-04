Người đàn ông bất ngờ té xe, tử vong trên đường Lũy Bán Bích, giao thông ùn ứ 04/02/2026 18:57

(PLO)- Một người đàn ông chạy xe máy lưu thông trên đường Lũy Bán Bích, TP.HCM thì bất ngờ té ngã, tử vong tại chỗ khiến giao thông khu vực ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm chiều.

Đến 18 giờ ngày 4-2, Công an phường Tân Phú phối hợp với lực lượng CSGT đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Lũy Bán Bích khiến người đàn ông tử vong.

Người đàn ông được cho là loạng choạng, té ngã, tử vong. Ảnh: HỮU TÂM

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, ông TVS (39 tuổi) điều khiển xe máy biển số 70K1-829xx lưu thông trên đường Lũy Bán Bích theo hướng từ Công viên Đầm Sen về đường Âu Cơ. Khi đến trước số nhà 466A Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, xe máy được cho là bất ngờ loạng choạng rồi té ngã xuống đường.

Người dân phát hiện sự việc đã đến kiểm tra, gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông trên đường Lũy Bán Bích đoạn qua hiện trường bị ùn ứ. Ảnh: HỮU TÂM

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách, chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ nằm cách đó vài mét. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông qua khu vực hiện trường trên đường Lũy Bán Bích bị ùn ứ cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn, kéo dài hàng trăm mét.

Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.