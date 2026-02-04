Từ vụ tổ chức sử dụng ma túy, Công an TP.HCM lần ra đường dây, bắt giữ 36 người 04/02/2026 16:10

(PLO)- Từ vụ tổ chức sử dụng ma túy, Công an TP.HCM đã lập chuyên án truy xét, triệt phá đường dây mua bán liên tỉnh, bắt giữ 36 người liên quan.

Ngày 4-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh. Công an đã làm rõ nhiều hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 36 người bị bắt giữ, nhiều trường hợp có hành vi phạm tội thuộc khung hình phạt cao nhất đối với tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM bắt 36 người để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, chuyên án được xác lập từ tháng 12-2025. Vụ việc xuất phát từ một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do công an phường trên địa bàn TP.HCM phát hiện, chuyển Phòng PC04 thụ lý.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Trần Thị Hương Trang (35 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) là người cung cấp ma túy cho nhóm tổ chức sử dụng nói trên.

Trần Thị Hương Trang. Ảnh: CA

Đến ngày 27-1-2026, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Trần Thị Hương Trang và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ ngày 27-1 đến 3-2, Phòng PC04 tiếp tục mở rộng truy xét, bắt giữ và mời làm việc thêm 34 người tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh có liên quan đến Trang và Hải.

Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Quán triệt phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, người cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”, lực lượng chức năng đã lần theo dòng chảy của ma túy.

Công an triệt phá đường dây hoạt động theo mô hình ba cấp, từ người cầm đầu, qua các “đầu trên”, đến nhóm tổ chức sử dụng và người sử dụng.

Công an lấy lời khai với Long để điều tra. Ảnh: CA

Theo Trung tá Trần Võ Nhật Cương, Đội trưởng Đội 5 (Phòng PC04), cơ quan điều tra xác định Hoàng Phi Long (28 tuổi, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai) là người cầm đầu, cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây.

Hoàng Phi Long từng đi tù về tội giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, đường dây này còn có ba người từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng và truy xét những người liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định.