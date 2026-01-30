PC04 Công an TP.HCM: Phá 6 vụ án ma túy từ những tương tác trên mạng xã hội 30/01/2026 22:49

(PLO)- Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều vụ án ma túy, khởi tố hàng chục người nhờ những tin báo giá trị của người dân qua các nền tảng mạng xã hội.

Chiều tối 30-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân cộng tác viên truyền thông và tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Thành ủy TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

PC04 tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân cộng tác viên truyền thông và tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phá nhiều vụ án từ tin báo trên không gian mạng

Tại chương trình, Thượng tá Trần Văn Hiền, Phó Trưởng PC04, cho biết trong bối cảnh các loại tội phạm ma túy ngày càng lợi dụng không gian mạng để hoạt động tinh vi, đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức tiếp cận nhân dân.

Đặc biệt, thông qua mô hình "Dân vận khéo" vận động nghệ sĩ nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng (KOLs) tham gia tuyên truyền, Fanpage "Phòng, chống ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh" đã có sự tăng trưởng bùng nổ.

Thượng tá Trần Văn Hiền, Phó Trưởng PC04 phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, trang này đã tăng từ 1.200 lên 337.000 lượt theo dõi, đạt gần 200 triệu lượt xem chỉ trong sáu tháng. Sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở những con số tương tác mà đã chuyển hóa thành hiệu quả đấu tranh tội phạm thực tế.

"Từ sự hưởng ứng của cộng đồng thông qua hoạt động tuyên truyền, PC04 đã tiếp nhận sáu tin báo có giá trị. Qua xác minh, đơn vị đã khởi tố sáu vụ với 30 người, đồng thời phối hợp đưa ba người đi cai nghiện bắt buộc" – Thượng tá Hiền thông tin.

Lãnh đạo PC04 khẳng định những con số này là minh chứng sinh động cho giá trị của sự chung tay giữa lực lượng công an và cộng đồng. Việc người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về tội phạm ma túy đã góp phần trực tiếp vào việc giữ gìn bình yên cho TP.HCM.

Thượng tá Trần Văn Hiền, Phó Trưởng PC04, trao thư khen cho các cộng tác viên đã đồng hành cùng đơn vị trong công tác phòng, chống ma túy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những "chiến sĩ thầm lặng" trên mặt trận không tiếng súng

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, Thượng tá Trần Văn Hiền bày tỏ sự trân trọng đối với những nghệ sĩ, KOLs như nghệ sĩ Ngô Kiến Huy, Nguyễn Đăng Khoa (Bimax), Tâm Nguyễn Fami, Thanh Hiền San Dentist, Quỳnh Như, SChannel HCMC, cầu thủ Tiến Linh... đã sát cánh cùng lực lượng công an.

Trong năm 2025, với tinh thần tự nguyện, các cộng tác viên đã cùng PC04 triển khai nhiều hoạt động sáng tạo. Tiêu biểu là việc vận động hơn 60 nghệ sĩ sản xuất các poster, clip tuyên truyền thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Trong lĩnh vực truyền thông đại chúng, các đơn vị đã phối hợp thực hiện 16 phóng sự truyền hình và 39 video tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi thông điệp "Vì cộng đồng không ma túy".

Nhiều người được trao thư khen là những nghệ sĩ, KOLs. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bên cạnh công tác truyền thông, đội ngũ này còn tham gia hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động tại các cơ sở cai nghiện, giao hữu bóng đá gây quỹ vì miền Trung với số tiền hơn ba tỉ đồng. Các hoạt động từ thiện, tư vấn việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đã thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.

"Chúng tôi gọi các bạn là đồng chí bởi tất cả đều cùng chung một tấm lòng vì cộng đồng, cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ Thành phố trước hiểm họa ma túy. Các bạn chính là những 'chiến sĩ an ninh' trong thời bình, dù không khoác trên mình màu áo công an nhưng đã dùng uy tín và trái tim nhiệt huyết để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân" – Thượng tá Hiền nhấn mạnh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, lãnh đạo PC04 mong muốn đội ngũ cộng tác viên tiếp tục là cầu nối tin cậy, giúp hình thành môi trường xã hội lành mạnh, an toàn cho thế hệ trẻ.