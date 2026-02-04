Công an thông tin vụ tai nạn khiến Trung tá CSGT hy sinh ở Thái Nguyên 04/02/2026 20:50

(PLO)- Tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước dẫn đến gây tai nạn làm 1 Trung tá CSGT hy sinh.

Chiều tối 4-2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT Công an tỉnh này hy sinh.

Đoạn đường xảy ra vụ việc làm CSGT hy sinh.

Theo đó, hồi 11 giờ 35 phút sáng 4-2, tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải, Cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm tổ trưởng đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe tải mang BKS 20C- 211.76 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội tông vào.

Tài xế xe tải là Trần Đức Vũ (SN 2003, thường trú tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước dẫn đến đâm va vào người Trung tá Lao Hoàng Hải. Hậu quả làm Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

Cơ quan điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.