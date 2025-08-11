Gần 200 nắp hố ga ở Quảng Trị ‘bốc hơi’: Thiếu kinh phí mua nắp mới 11/08/2025 16:42

(PLO)- Các nắp hố ga hiện đang được dùng ván gỗ, cọc tre đậy tạm do không có kinh phí mua nắp mới.

Ngày 11-8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy (Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét hỗ trợ, bố trí kinh phí nhằm khắc phục sự cố mất cắp nắp hố ga mà PLO đã phản ánh.

Các nắp hố ga﻿ hiện đang được dùng ván gỗ, cọc tre đậy tạm do không có kinh phí mua nắp mới. Ảnh: BẢO THIÊN

Cụ thể, nguồn kinh phí để khắc phục sự cố mất cắp nắp hố ga trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Cam Hồng được dự kiến khoảng 516,9 triệu đồng. Trong đó, chi phí lắp đặt mới là gần 400 triệu đồng, lắp đặt cảnh báo nguy hiểm và rào chắn hố ga là 70 triệu đồng, cùng các chi phí khác liên quan là 50 triệu đồng.

Như PLO đã phản ánh, dự án đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc cũ (nay là xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, được đầu tư với tổng mức 210 tỉ đồng từ nguồn vốn của Trung ương, thời hạn thi công từ năm 2021-2025.

Sau thời gian thi công, tuyến đường nhựa bốn làn xe (hai chiều), dài 5,5 km này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trên tuyến đang xảy ra tình trạng mất trộm nắp hố ga, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, có 189 nắp cống trên tuyến đường 210 tỉ đồng này đã bị kẻ gian lấy cắp, đơn vị chỉ thu hồi được 54 nắp.

Trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Cam Hồng có 189 hố ga không có nắp do kẻ gian lấy cắp. Ảnh: BẢO THIÊN

Sau khi PLO phản ánh, Công an tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường, trước mắt Ban quản lý đã cắm các biển cảnh báo, rào chắn quanh hố ga và bố trí các nắp đậy tạm thời do thiếu kinh phí.