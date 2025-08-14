Anh Thái Khắc Thành nộp đơn kháng cáo vụ nuôi gà lôi trắng bị 6 năm tù 14/08/2025 18:40

(PLO)- Bị cáo Thái Khắc Thành vụ nuôi gà lôi trắng đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và nói "mong muốn được mức án nhẹ nhất".

Ngày 14-8, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 35/2025/HSST ngày 8-8 của TAND khu vực 5- Hưng Yên.

Chiều 13-8, anh Thành được tại ngoại và từ Hưng Yên trở về quê nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 8-8, TAND khu vực 5- Hưng Yên đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Thành cho rằng kết luận của bản án sơ thẩm không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Cuối chiều 13-8, sau khi được tại ngoại về quê nhà, anh Thành cho biết: “Mong muốn phiên tòa phúc thẩm sắp tới được hưởng mức án nhẹ nhất để được ở với mẹ với vợ và ba con còn nhỏ tại Nghệ An”.

Anh Thái Khắc Thành nói về mong muốn thời gian sắp tới.

Trước đó, ngày 13-8, TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35 ngày 8-8 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh Hưng Yên xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm. Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 35 theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Thành đã về ở quê nhà và đã ra trình diện với Công an và chính quyền xã Đô Lương.