Xác minh nhóm thiếu niên ở Huế hành hung người vô gia cư 20/12/2025 17:02

(PLO)- Clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên dùng chổi, mũ bảo hiểm đánh đập, nhổ nước bọt vào một người đàn ông vô gia cư tại TP Huế.

Ngày 20-12, lãnh đạo phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin và đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một nhóm thiếu niên có hành vi hành hung, làm nhục một người vô gia cư trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hai đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thiếu niên (trong đó một số em mặc quần áo giống đồng phục học sinh, số còn lại mặc quần đùi, mang dép lê) vây quanh một người đàn ông trung niên đang nằm co ro trong chăn.

Nhóm này đã dùng các vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông. Mặc cho nạn nhân kêu đau và van xin, nhóm thiếu niên vẫn lôi người này ra khỏi chăn, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng và tay.

Đáng chú ý, nhóm này còn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào vết thương đang sưng vù, chảy máu ở cẳng chân phải của nạn nhân khiến người này la hét thảm thiết. Trong quá trình hành hung, nhóm thiếu niên liên tục cười đùa, chửi bới và dọa nạt...

Cuối đoạn clip, nhóm này còn bắt người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người nạn nhân.

Theo thông tin lan truyền, nhóm thiếu niên trên được cho là học sinh lớp 9 của Trường THCS TCV (phường Phú Xuân, TP Huế) và nạn nhân là người vô gia cư thường trú ngụ tại khu vực này.

Hiện nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, để xác minh danh tính các thiếu niên trong clip có phải là học sinh của trường hay không, để có hướng xử lý.