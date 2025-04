Bị bắt vì đánh bạn gái sau khi hai người đi nhậu 11/04/2025 19:37

(PLO)- Cơ quan chức năng khởi tố người đàn ông ở TP Huế về tội cố ý gây thương tích do đánh bạn gái bị thương.

Ngày 11-4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vại (36 tuổi, trú phường Thuận An, TP Huế) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Lê Vại và một nạn nhân nữ trú tại phường Thuận An, TP Huế có quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình quen biết, Vại có đứng ra vay giúp cho nạn nhân số tiền 18 triệu đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 20-11-2024, sau khi Lê Vại và nạn nhân đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, Vại yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền đã vay trước nên cả hai xảy ra lời qua tiếng lại.

Vại dùng đá ném vào nhà nạn nhân, dùng đùi tre và đùi gỗ đánh vào người nạn nhân gây thương tích ở mặt và tay trái. Qua giám định thương tích xác định tổn thương cơ thể của nạn nhân là 15%.