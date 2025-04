Bản tin trưa 10-4: Đang phê ma túy thì bị công an bắt; Thanh niên đánh người vì suýt va chạm giao thông 10/04/2025 11:56

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy và 6 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Tổ cơ sở địa bàn TP Vinh thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đột kích một căn hộ trong tòa nhà chung cư ở phường Hưng Bình phát hiện 6 người đang phê ma túy gồm: Nguyễn Văn Trà, Phan Sỹ Nhật và Nguyễn Văn Thành (cùng 29 tuổi); Hoàng Trung Kiên và Hứa Mạnh Tùng (cùng 26 tuổi); Phan Bá Thành (25 tuổi) cùng trú phường Trung Đô, TP Vinh.