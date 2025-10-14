Công an Hà Nội thông tin hôn nhân giữa 'Shark Bình' và vợ 14/10/2025 16:26

(PLO)- Công an TP Hà Nội cho biết, đến giờ phút này "chưa nhận được thông tin gì thông tin hôn nhân của "Shark Bình" và vợ".

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do Công an Thành phố điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Thiếu tướng Dương Đức Hải- Phó giám đốc Công an Hà Nội, cung cấp thông tin về các vụ án.

""Shark Bình" và vợ đang là quan hệ vợ chồng chính thức”

Tại hội nghị, trả lời phóng viên về việc có thông tin trên mạng xã hội hội xuất hiện thông tin "Shark Bình" và vợ đã ly hôn để bảo toàn một phần tài sản khi Bình bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin: "Về hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình và vợ (hoa hậu Phương Oanh- PV), cho đến giờ phút này chúng tôi xác định đây là quan hệ dân sự. Đến giờ phút này cơ quan CSĐT chưa nhận được thông tin gì thông tin hôn nhân của "Shark Bình". Cho đến nay, "Shark Bình" và vợ đang là quan hệ của vợ chồng chính thức”.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của bị can Nguyễn Hòa Bình.

Rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng với ông Bình, chín người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh nêu trên gồm: Nguyễn Hòa Bình, Đào Nguyên Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Như Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định dự án không được triển khai đúng lộ trình. Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông của NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Một phần tiền còn được chuyển sang các công ty trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, các bị can đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, hai ô tô cùng nhiều thiết bị, tài liệu, sổ sách kế toán liên quan. Đến nay, các đối tượng mới nộp khắc phục được hơn 3,4 tỉ đồng.

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin về các vụ án.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, dùng hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để được giải quyết.