Danh sách 9 người cùng bị khởi tố với 'Shark Bình' 14/10/2025 15:45

(PLO)- Cùng bị khởi tố với Nguyễn Hòa Bình- 'Shark Bình' còn có 9 người khác.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do Công an Thành phố điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Thu giữ 579 cây vàng

Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là "Shark Bình") cùng chín người khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do Công an Thành phố điều tra.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết hiện đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án, tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình, Đào Nguyên Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Như Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx – được giới thiệu là nằm trong hệ sinh thái NextTech, nơi ông Bình giữ vai trò sáng lập. Trong hệ sinh thái này có ví điện tử Ngân Lượng, được xác định là một trong những kênh trung gian trong hoạt động chuyển tiền của các nhà đầu tư.

Đại tá Chu An Thanh- Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin cho báo chí.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của bốn bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can đã huy động vốn, rút tiền của nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn, liên quan khoảng 30.000 nhà đầu tư, tương đương 117 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 579 cây vàng, 18 sổ đỏ và hai ô tô liên quan vụ án.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin.

Bốn bị hại chính thức trình báo

Theo đại diện Công an Hà Nội, việc công bố thông tin được thực hiện ở thời điểm này vì đến nay mới có bốn bị hại chính thức trình báo. Đồng tiền AntEx sau khi được quảng cáo, triển khai từ năm 2021, đến năm 2022 đã mất giá trị sử dụng, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị can.

Cơ quan điều tra kêu gọi các bị hại khác nhanh chóng trình báo, phối hợp điều tra; đồng thời đề nghị các đối tượng liên quan chưa ra trình diện sớm đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 5-2021, ông Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số, cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích: Bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm ông Bình chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.

Nhóm ông Bình thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỉ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỉ đồng).

Cùng với đó, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như: trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, nhóm ông Bình đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỉ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỉ token) ra thị trường.

Từ tháng 8 đến 11-2021, nhóm ông Bình phát hành và bán 33,2 tỉ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng.