Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.200 tỉ từ dự án tiền ảo Kayple 21/12/2025 15:53

Ngày 21-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay thuộc dự án Kayple.

Công an đã bắt giữ Mai Minh Tấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng 10 người khác có liên quan vụ án.

Trần Quang Út (bìa trái) và Mai Minh Tấn. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9-2024 đến 8-2025, nhóm nghi phạm trong đường dây này chiếm đoạt khoảng 1.275 tỉ đồng từ 4.000 ví đầu tư để tiêu xài.

Tấn, Út đã thuê người tạo lập dự án tiền ảo Kayple nhằm phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua tiền điện tử Kay.

Tháng 9-2024, Tấn và Út đưa dự án Kayple vào hoạt động, quảng bá đây là một hệ sinh thái tiên tiến. Nhóm này còn "nổ" dự án có các tính năng "khủng" như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (Al), được thành lập ở nước ngoài.

Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, nhóm này vẽ ra viễn cảnh đồng tiền điện tử Kay rất khan hiếm, giá trị sẽ tăng liên tục, thúc giục những người đầu tư mua với giá 1 Kay tương ứng khoảng 52.000 đồng.

Để lôi kéo người tham gia, Tấn và Út thuê đội ngũ phát triển dự án tại TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương để tìm kiếm, quảng bá và hướng dẫn nhà đầu tư.

Để tạo lòng tin, nhóm này thường xuyên tổ chức hội thảo, họp trực tuyến, lập các nhóm Zalo, Telegram để khoe khoang sự giàu có, đăng tải hình ảnh lợi nhuận khủng mỗi tháng.

Tuy nhiên, thực tế toàn bộ số tiền những người đầu tư nạp vào đều được chuyển ngay về các ví điện tử do Tấn quản lý để cả nhóm chia nhau tiêu xài. Số đồng Kay hiển thị trên ứng dụng của những người đầu tư hoàn toàn là số liệu ảo do nhóm lừa đảo lập trình ra để thao túng tâm lý.

Đến cuối tháng 8-2025, sau khi chiếm đoạt số tiền lớn và hệ thống không còn người mới tham gia, Tấn và Út thống nhất cho đánh sập hệ thống.

Để đối phó với những người đầu tư, nhóm lừa đảo đưa ra lý do "dự án bảo trì" và chủ động hạ giá đồng Kay xuống mức thấp để những người đầu tư lầm tưởng là việc đầu tư bị thua lỗ do thị trường.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là bị hại đã tham gia đầu tư vào dự án Kayple, đề nghị liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.